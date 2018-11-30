На Южном Урале экс-сотрудника "Ростелекома" будут судить за кражу логинов и паролей клиентов

На Южном Урале бывший сотрудник "Ростелекома" предстанет перед судом за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый скопировал на накопитель флэш-памяти логины и пароли пользователей услуг интернет-провайдера. Эти данные она использовала для бесплатного доступа к сети Интернет.

Потерпевшими по делу признаны "Ростелеком" и два жителя Златоуста.