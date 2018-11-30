30 Ноября 2018
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Политика Тюменская область Уральский ФО

Александр Моор назвал медицинский туризм одним из перспективных направлений туристической отрасли

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время совещания по вопросам развития туризма выделил медицинский туризм как одно из перспективных и востребованных направлений туристической отрасли в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Говоря о медицинском туризме, губернатор подчеркнул, что речь идет не только о врачевании и лечении, хотя Тюменская область может конкурировать с другими регионами в оказании высокотехнологичной медпомощи, а о целом комплексе услуг: лечении, реабилитации, санаторно-курортных услугах и рекреации.

"Во всех этих позициях Тюменская область имеет определенные преимущества, которые обязательно нужно развивать. Создавать готовые многовекторные продукты, ориентированные на разных потребителей. У нас есть прекрасные центры высокотехнологичной медицины, куда уже сейчас приезжают пациенты из разных регионов России и других стран", - заявил губернатор.

По его словам, тюменские санатории Сибирь, Тараскуль имеют международную известность, обладают хорошей базой. Кроме того, природным достоянием и визитной карточкой Тюменской области являются термальные источники, полезная минеральная вода и грязи, некоторые из которых входят в список ЮНЕСКО. А в Уватском районе есть месторождения лечебной нефти, которая по составу лучше, чем знаменитый нафталан из Азербайджана. Губернатор заявил, что регион прорабатывает вопрос о создании санаторно-курортной зоны.

Руководитель комитета по реализации программы импортозамещения при экспертном совете по развитию туризма при Министерстве культуры РФ Майя Ломидзе отметила, что спрос на эти услуги в Тюменской области точно будет.

"Это не просто перспективно – это золотая жила", – высказала она свое мнение.

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Александр Моор назвал медицинский туризм одним из перспективных направлений туристической отрасли

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Теги: Александр Моор, медицинский туризм, развитие туризма



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