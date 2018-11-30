Александр Моор назвал медицинский туризм одним из перспективных направлений туристической отрасли

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время совещания по вопросам развития туризма выделил медицинский туризм как одно из перспективных и востребованных направлений туристической отрасли в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Говоря о медицинском туризме, губернатор подчеркнул, что речь идет не только о врачевании и лечении, хотя Тюменская область может конкурировать с другими регионами в оказании высокотехнологичной медпомощи, а о целом комплексе услуг: лечении, реабилитации, санаторно-курортных услугах и рекреации.

"Во всех этих позициях Тюменская область имеет определенные преимущества, которые обязательно нужно развивать. Создавать готовые многовекторные продукты, ориентированные на разных потребителей. У нас есть прекрасные центры высокотехнологичной медицины, куда уже сейчас приезжают пациенты из разных регионов России и других стран", - заявил губернатор.

По его словам, тюменские санатории Сибирь, Тараскуль имеют международную известность, обладают хорошей базой. Кроме того, природным достоянием и визитной карточкой Тюменской области являются термальные источники, полезная минеральная вода и грязи, некоторые из которых входят в список ЮНЕСКО. А в Уватском районе есть месторождения лечебной нефти, которая по составу лучше, чем знаменитый нафталан из Азербайджана. Губернатор заявил, что регион прорабатывает вопрос о создании санаторно-курортной зоны.

Руководитель комитета по реализации программы импортозамещения при экспертном совете по развитию туризма при Министерстве культуры РФ Майя Ломидзе отметила, что спрос на эти услуги в Тюменской области точно будет.

"Это не просто перспективно – это золотая жила", – высказала она свое мнение.