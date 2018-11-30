В Тюмени организатора концерта "IC3PEAK" предупредили о "недопустимости нарушения закона"

Организатора концерта группы "IC3PEAK" в Тюмени, АНО "Территория творчества", предупредили о недопустимости нарушения закона, передает корреспондент Накануне.RU.

Скан документа, подписанного якобы прокурором Центрального административного округа Тюмени Султаном Ксимовым, появился в сети. В нем главе "Территории творчества" напоминают о законе о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, и предупредили, что в случае его неисполнения руководству организации грозит административная ответственность.

Напомним, в Перми концерт группы был сорван, а в Екатеринбурге, хоть и был под угрозой, состоялся. После скандала в Перми главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко назвал пермяков "узколобой деревенщиной". Местный житель Михаил Нецветаев написал заявления в полицию и краевое управление СКР, в котором просит проверить слова журналиста на соблюдение действующего законодательства.