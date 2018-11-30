30 Ноября 2018
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Прокуратура подключилась к проверке ДТП на Сибирском тракте в Екатеринбурге, где пострадали 9 человек

В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку по факту ДТП на Сибирском тракте с участием пассажирского автобуса, где пострадали 9 человек. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ведомства, по итогу проверки будет дана оценка соблюдения законодательства при перевозке пассажиров транспортом.

Напомним, 30 ноября около 12 часов дня пассажирский автобус №45 въехал в грузовой автомобиль. В результате аварии пострадали 9 человек – они находятся в больнице. Медики пока не готовы давать комментарии о состоянии здоровья пострадавших.

Во время проверки прокуратура особое внимание обратит на соблюдение нормативов труда и отдыха водителя пассажирского автобуса.

Отметим, что по данному факту доследственную проверку также организовал следственный комитет.

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Прокуратура подключилась к проверке ДТП на Сибирском тракте в Екатеринбурге, где пострадали 9 человек

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Теги: автобус, проверка, ДТП, Сибирский тракт



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Ранее 30.11.2018 12:34 Мск В Екатеринбурге произошло ДТП с пассажирским автобусом - 9 человек в больнице

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