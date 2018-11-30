В Челябинске представят архитектурную концепцию города

3 декабря в Челябинске представят архитектурную концепцию города, разработанную в преддверии саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Над формированием нового облика работали известные российские архитекторы, и теперь проект представят губернатору Борису Дубровскому и жителям. На мероприятии будет презентована концепция развития парков и скверов Челябинска, в том числе центрального парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина, парка имени А.С. Пушкина, а также парка имени В.В. Терешковой

Челябинцам предлагают обсудить концепцию, все комментарии будут переданы в Союз архитекторов России для редактирования проекта.