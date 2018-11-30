Бессменный лидер ВГТРК-Тюмень Омельчук пакует вещи. Их вывозят "ГАЗелями"

По информации наших источников, директор филиала Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании - ГТРК "Регион-Тюмень" Анатолий Омельчук, якобы, "эвакуирует" свои личные вещи из рабочего кабинета, накопившиеся у него за 20 с лишним лет, с 1992 г.

"Вещи занимают несколько комнат… Вывозят "ГАЗелями", - говорят очевидцы.

Подтвердить или опровергнуть информацию о переезде, а также о вероятном новом месте работы сам Омельчук в телефоном разговоре с корреспондентом Накануне.RU не смог. "Извините, я занят", - кратко сообщил он.

Напомним, что информация об отставке 72-летнего медиа-менеджера появилась накануне. Ряд источников сообщил, что он может получить почетное место советника гендиректора федеральной телерадиокомпании в Москве.