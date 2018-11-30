30 Ноября 2018
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В Добрянке пройдут публичные слушания по вопросу создания городского округа

17 января 2019 года в Добрянском КДЦ "Орфей" пройдут публичные слушания по вопросу создания городского округа, передает корреспондент Накануне.RU.

Дата публичных слушаний была утверждена депутатами земсобрания. От жителей района до 16 января принимаются предложения по вопросу преобразования поселений.

Отметим, что в этом году в Пермском крае были созданы шесть новых городских округов: Горнозаводский, Гремячинский, Кизеловский, Краснокамский, Оханский и Чайковский городские округа. Изменения коснулись и жителей Усольского района - он объединился с городским округом Березники, а Соликамский район присоединился к Соликамскому городскому округу.

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В Добрянке пройдут публичные слушания по вопросу создания городского округа

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Теги: создание городского округа, добрянка, публичные слушания



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