В Екатеринбурге произошло ДТП с пассажирским автобусом - 9 человек в больнице

Сегодня, 30 ноября, около 12 часов дня в Екатеринбурге произошло ДТП с пассажирским автобусом, где находились 20 человек. На пересечении Сибирского тракта и улицы Новгородцевой автобус №45 въехал в фуру, в результате чего пострадали 9 человек, в том числе несовершеннолетняя девочка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского ГИБДД.

По предварительным данным, водитель автобуса при движении по дублеру Сибирского тракта со стороны улицы 40 лет ВЛСКМ в сторону Малышева допустил наезд на грузовой автомобиль "Вольво", который был припаркован на обочине дороги. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницы города.

По словам водителя автобуса, во время движения он отвлекся, что и привело к столкновению. Отметим, что стаж вождения у водителя составляет 26 лет.

"Причины данного происшествия будут установлены в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение", - сообщили в ГИБДД.

Следственный комитет организовал проверку на предмет возможных нарушений при перевозке пассажиров.

"В рамках проверочных мероприятий следователями СКР ситуации будет дана объективная и принципиальная правовая оценка. Кроме того, будут устанавливаться причины и условия, способствовавшие произошедшему, с целью принятия профилактических мер для недопущения подобных фактов впредь", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области.