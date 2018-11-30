В Екатеринбурге произошло ДТП с пассажирским автобусом - 9 человек в больнице

30 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент: постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область Уральский ФО

В Екатеринбурге произошло ДТП с пассажирским автобусом - 9 человек в больнице

Сегодня, 30 ноября, около 12 часов дня в Екатеринбурге произошло ДТП с пассажирским автобусом, где находились 20 человек. На пересечении Сибирского тракта и улицы Новгородцевой автобус №45 въехал в фуру, в результате чего пострадали 9 человек, в том числе несовершеннолетняя девочка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского ГИБДД.

По предварительным данным, водитель автобуса при движении по дублеру Сибирского тракта со стороны улицы 40 лет ВЛСКМ в сторону Малышева допустил наезд на грузовой автомобиль "Вольво", который был припаркован на обочине дороги. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницы города.

По словам водителя автобуса, во время движения он отвлекся, что и привело к столкновению. Отметим, что стаж вождения у водителя составляет 26 лет.

ДТП, автобус, авария, Сибирский тракт(2018)|Фото: Отделение пропаганды ГИБДД города Екатеринбурга

"Причины данного происшествия будут установлены в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение", - сообщили в ГИБДД.

Следственный комитет организовал проверку на предмет возможных нарушений при перевозке пассажиров.

"В рамках проверочных мероприятий следователями СКР ситуации будет дана объективная и принципиальная правовая оценка. Кроме того, будут устанавливаться причины и условия, способствовавшие произошедшему, с целью принятия профилактических мер для недопущения подобных фактов впредь", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области.

ДТП, автобус, авария, Сибирский тракт(2018)|Фото: Отделение пропаганды ГИБДД города Екатеринбурга

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге произошло ДТП с пассажирским автобусом - 9 человек в больнице

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ДТП, авария, пассажирский автобус, Сибирский тракт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 30.11.2018 13:06 Мск Прокуратура подключилась к проверке ДТП на Сибирском тракте в Екатеринбурге, где пострадали 9 человек

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2249

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети