30 Ноября 2018
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Общество Челябинская область

В Челябинске на техническое обслуживание метро выделили 263 млн рублей

Управление капитального строительства администрации Челябинска объявило аукцион на выполнение строительно-монтажных работ на объекте первого пускового участка первой линии метрополитена от станции "Тракторозаводская" до станции "Проспект Победы". Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Начальная цена контракта – 263,4 млн рублей. Аукцион пройдет 17 декабря.

Согласно документации, победитель аукциона должен выполнить комплекс маркшейдерских работ, заниматься откачкой воды и проветриванием выработок, а также обслуживанием инженерно – технических средств охраны и средств антитеррористической защиты.

Срок выполнения работ установлен с 1 января до 31 августа2019 года.

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В Челябинске на техническое обслуживание метро выделили 263 млн рублей

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Теги: метро, администрация Челябинска, аукцион,



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