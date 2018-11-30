30 Ноября 2018
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Происшествия Челябинская область

У авиакомпании "ЧелАвиа" арестовали 12 самолетов и автотехнику

В Челябинске судебные приставы арестовали самолеты и автотехнику авиакомпании "Челавиа". С компании взыскивают 5,8 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по региону, исполнительное производство в отношении авиакомпании возбуждено в октябре 2018 года. Были заблокированы счета компании. однако за это время было выплачено только 50 тыс. руб.

В результате было принято решение об аресте имущества: 12 летательных аппаратов, двух автомобилей ГАЗ, двух автогрейдеров ТЗ-98, трактора МТЗ-82. Еще четыре самолета отсутствовали в ангаре. Приставы потребовали до 12 декабря предоставить технику и документы на нее.

Авиакомпании дали 10 дней, чтобы погасить долг. После этого начнется работа по определению стоимости имущества и его передаче на реализацию.

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У авиакомпании "ЧелАвиа" арестовали 12 самолетов и автотехнику

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Теги: Челавиа, самолет, приставы, арест, имущество, долг,



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