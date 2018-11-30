В Челябинске ищут компанию, которая займется тушением пожаров на закрытой городской свалке

Управление экологии и природопользования Челябинска объявило аукцион на оказание услуг по обеспечению пожарной безопасности и ликвидации очагов возгорания отходов на территории городской свалки. Начальная цена – 8,2 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Компания, которая победит в аукционе, должна оказывать услуги по обеспечению пожарной безопасности на закрытой городской свалки с момента заключения контракта и до 31 августа 2019 года.

Заявки от претендентов принимаются до 12 декабря, сам аукцион пройдет 17 декабря.

Напомним, городскую свалку закрыли с 11 сентября. Коммунальные отходы стали вывозить на полигоны в Полетаево, Урефты и Копейска, пока не построят полигон в Чишме. Однако часть подрядчиков заявили, что тариф на вывоз очень низкий, и отказались возить отходы на загородные полигоны. 24 сентября в городе был экстренно введен режим повышенной опасности.