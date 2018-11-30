"Мы все разные, кому-то нравится, кому-то нет": Левин о противоречивом отношении к донаименованию Кольцово

Сегодня, 30 ноября, завершается голосование по проекту "Великие имена России". Несмотря на то, что многие жители Екатеринбурга были против донаименования аэропорта Кольцово, ему все же присвоят новое уже 5 декабря. Сегодня на встрече с волонтерами председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин высказался о значении данного проекта и о неоднозначном отношении к нему горожан, передает корреспондент Накануне.RU.

На вопрос о том, будет ли учитываться мнение людей, которые не согласны с данной инициативой, Левин ответил, что всегда есть несогласные с тем или иным решением.

"Во-первых никакого переименования не будет, указ президента, который Владимир Владимирович Путин подписал, объясняет, что некоторым аэропортам, железнодорожным станциям и так далее могут быть присвоены имена великих россиян. Что касается условий конкурса, то организаторы не ставили задачу опросить поголовно всех. Кто хочет - участвует, кто не хочет - не участвует. Единого мнения нет, мы все разные, кому-то нравится, кому-то не нравится. Это общенациональный конкурс, и в нем участвует тот, кто хочет участвовать", - пояснил председатель ОП.

Отметим, что голосование по выбору имени для Кольцово продлится до конца сегодняшнего дня. Существует два варианта для сбора голосов - официальный сайт проекта и несколько общественных площадок, таких как железнодорожный вокзал, торговые центры, метро.

По словам тим-лидера волонтеров данного проекта Анастасии Островской, которая работала на одной из площадок, около 30% от числа опрошенных людей не хотели выбирать новое имя для Кольцово.

На данный момент, по предварительным итогам онлайн-голосования, лидирует Демидов, а совсем недавно фаворитом было имя писателя Бажова. В борьбе за донаименование Кольцово участвует три известных уральских личностей - Бажов, Демидов и Жуков.

Сам Александр Левин поддерживал кандидатуру экс-губернатора Эдуарда Росселя: по его мнению, он сделал все, чтобы Кольцово появилось. Однако этот вариант попал лишь в десятку имен, не сумев выбраться в тройку лидеров по итогам голосования.