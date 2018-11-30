Полиция отказала в возбуждении уголовного дела из-за повреждения машины депутата Егора Заворохина

Полиция Пермского края отказала в возбуждении уголовного дела по факту повреждения машины депутата Законодательного собрания Пермского края Егора Заворохина. Депутат говорил об обстреле автомобиля, но полиция отмечала, что повреждения могли носить механический характер, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявление в полицию написал водитель Заворохина, который был за рублем автомобиля.

"По итогам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, которое прошло правовую оценку в порядке надзора в прокуратуре Ленинского района г. Перми и признано законным и обоснованным, - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.