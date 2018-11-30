Восточный ветер. Минпросвещения предлагает ввести в школах изучение языков стран Азии

Российское Министерство просвещения озаботилось изучением восточных языков в школах.

Ведомство полагает, что потребность назрела, особенно в дальневосточных регионах страны. Предложение будет прорабатываться министерством на перспективу.

Глава ведомства Татьяна Синюгина считает, что дальневосточные регионы испытывают потребность в изучении языков Азии с детства из-за близости к странам Азиатско-Тихоокеанского региона.

Она добавила, что речь пока не идет о том, что восточные языки можно будет сдавать в рамках ЕГЭ с последующим зачетом результатов для поступления в вузы.

Напомним, министр образования России Ольга Васильева выступала против введения второго обязательного иностранного языка в школах. По ее мнению, в программе нужно оставить только один — английский. С инициативой установить два "иняза" выступал еще бывший министр Дмитрий Ливанов, с сентября 2015 года второй иностранный в школе, вроде бы, был обязателен, но по факту многие учебные заведения не спешили реализовывать нововведение. Тем не менее, как отмечал советник ректора МПГУ, бывший директор московской школы и соавтор проекта о современном образовании "Последний звонок" Евгений Спицын, инициатива Ливанова привела к тому, что нередко в школах иностранный язык преподавали за счет часов на русский.