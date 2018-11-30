30 Ноября 2018
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Происшествия Свердловская область

Пьяный уралец развел костер на диване, чтобы отомстить своей сожительнице

На Среднем Урале полиция задержала мужчину, который поджег мебель в квартире. Сделал он это, чтобы отомстить своей сожительнице.
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Как сообщили Накануне.RU в МО МВД России "Тавдинский", уралец ждал подругу с рабочей смены, но женщина в тот вечер решила остаться у матери и не отвечала на звонки гражданского супруга. В итоге мужчина напился и очень разозлился. Чтобы отомстить, он решил... сжечь диван в квартире.

Злоумышленник притащил дрова, положил на диван, поджег их и ушел, решив временно скрыться у родственников. Бдительные соседи, почувствовав запах дыма, немедленно вызвали пожарных. Огонь потушили, а пироман был задержан следственно-оперативной группой отдела полиции Тавды.

Свою вину он признал и написал явку с повинной. Возбуждено дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Теперь уральцу грозит до пяти лет тюрьмы.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Красноярске группа подростков ради забавы подожгла своего приятеля.

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Пьяный уралец развел костер на диване, чтобы отомстить своей сожительнице

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Теги: диван, поджог, полиция, Средний Урал



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