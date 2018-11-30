В Екатеринбурге пройдут публичные слушания по проекту городского бюджета на 2019 год

Сегодня, 30 ноября, в Екатеринбурге состоятся публичные слушания по обсуждению проекта бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, мероприятие пройдет в здании администрации Екатеринбурга. Начало - в 15 часов 30 минут.

Напомним, на этой неделе депутаты комитета Законодательного собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам отклонили поправки, которые ранее не поддержал губернатор Евгений Куйвашев, но одобрили те, что внес глава региона. Один из вопросов касался трат департамента молодежной политики.