Екатеринбургский коммерсант заплатил около 100 млн рублей после вызова в Следственный комитет

Екатеринбургский бизнесмен, уклонявшийся от уплаты налогов, возместил причиненный им многомиллионный ущерб. Это случилось после того, как коммерсантом занялся Следственный комитет.

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Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, против директора крупной строительной фирмы возбуждалось уголовное дело по статье "уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере". Было установлено, что в 2013-2014 годах предприниматель не заплатил около 69 млн рублей по налогам.

Следователи СКР вызвали бизнесмена к себе и провели с ним разъяснительную работу. После этого он не только полностью погасил задолженность, но и выплатил начисленные штрафы и пени. В общей сложности сумма возмещенного ущерба, причиненного бюджетной системе России, составила более 94 млн рублей.

Как добавили в ведомстве, поскольку ущерб полностью возмещен, а ранее к уголовной ответственности коммерсант не привлекался, было решено прекратить его уголовное дело.