В челябинском аэропорту ребенку-инвалиду отказали в помощи - не дали спецсредства для передвижения

Следователи разбираются в причинах инцидента в челябинском аэропорту.

29 ноября ребенок-инвалид в сопровождении своей мамы летел из Санкт-Петербурга, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

В челябинском аэропорту сотрудники "воздушной гавани" не предоставили мальчику специальные средства передвижения как при посадке в погрузчик, так и при передвижении по аэропорту. Сообщается, что ребенок чуть не упал.

Сейчас следователи дадут оценку действиям должностных лиц аэропорта.