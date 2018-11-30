"Теперь поводов для сбора подписей и проведения пикетов нет". Челябинские депутаты не стали ужесточать закон о митингах

Депутаты заксобрания Челябинской области единогласно отклонили законопроект, запрещающий проводить митинги возле зданий органов власти, аэропорта и храмов. Перед заседанием у стен областного парламента был организован пикет против принятия законопроекта. К протестующим вышел заместитель председателя ЗСО Анатолий Брагин, чтобы разъяснить позицию депутатского корпуса.

Он напомнил, что проект закона был внесен в сентябре депутатами Челябинской гордумы.

"Предлагалось добавить к ограничениям запрет на проведение публичных мероприятий ближе 50 метров от государственных, муниципальных учреждений, культовых учреждений, вокзалов и т. д. В отношении законопроекта стали высказываться неоднозначные мнения и Челябинская городская дума направила в адрес Законодательного Собрания письмо с просьбой отклонить законопроект и вернуть его городским депутатам. Еще неделю назад, 21 ноября, комитет по законодательству рекомендовал Законодательному Собранию вернуться к первому чтению, отклонить законопроект и вернуть его инициаторам. Теперь поводов для сбора подписей, проведения пикетов по этому законопроекту нет. Вопрос снят", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что депутаты на заседании отклонили законопроект.