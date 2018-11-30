В Екатеринбурге огонь уничтожил пункт приема макулатуры на Амундсена

Сегодня рано утром в Екатеринбурге сгорел пункт приема макулатуры. Все случилось на улице Амундсена.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании поступил в пятом часу утра. На площади в 20 кв.м огнем была повреждена внутренняя отделка помещения по приемке макулатуры.

В тушении были задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава. На данный момент проливка и разбор сгоревших конструкций завершены.

Причина пожара устанавливается.