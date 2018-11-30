Новые очистные сооружения с уникальными для Европы технологиями открылись в Перми

30 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент: постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Приволжский ФО Пермский край

Новые очистные сооружения с уникальными для Европы технологиями открылись в Перми

Новые очистные сооружения с уникальными для Европы механическими фильтрами доочистки сточных вод открылись на пермском предприятии "СИБУРа". Качество очистки воды будет выше норм, установленных федеральным законодательством, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

Объект сможет пропускать свыше 3 млн кубометров сточных вод в год.

Торжественное открытие очистных сооружений состоялось накануне. Участие в нем принял председатель правления "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов и губернатор Пермского края Максим Решетников. Глава региона отметил, что компания "СИБУР Холдинг" ведет активную инвестполитику в крае, инвестирует в разные направления. Объект по очистке вод - результат многолетней программы компании по улучшению экологической ситуации, он сможет обеспечить высокую экологичность нового производства диоктилтерефталата, запустить которое планируется в первое полугодие 2019 года.

Дмитрий Конов отметил, что в тех регионах, где присутствует СИБУР, предприятия компании реализуют социальные и экологические проекты, а также создают комфортные условия жизни для своих сотрудников.

Кроме того, отмечается, что очистные сооружения "СИБУРа" позволят снизить нагрузку на городские очистные сооружения компании "Новая городская инфраструктура Прикамья".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Новые очистные сооружения с уникальными для Европы технологиями открылись в Перми

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: очистные сооружения, Сибур, Максим Решетников



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2225

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети