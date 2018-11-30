Новые очистные сооружения с уникальными для Европы технологиями открылись в Перми

Новые очистные сооружения с уникальными для Европы механическими фильтрами доочистки сточных вод открылись на пермском предприятии "СИБУРа". Качество очистки воды будет выше норм, установленных федеральным законодательством, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

Объект сможет пропускать свыше 3 млн кубометров сточных вод в год.

Торжественное открытие очистных сооружений состоялось накануне. Участие в нем принял председатель правления "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов и губернатор Пермского края Максим Решетников. Глава региона отметил, что компания "СИБУР Холдинг" ведет активную инвестполитику в крае, инвестирует в разные направления. Объект по очистке вод - результат многолетней программы компании по улучшению экологической ситуации, он сможет обеспечить высокую экологичность нового производства диоктилтерефталата, запустить которое планируется в первое полугодие 2019 года.

Дмитрий Конов отметил, что в тех регионах, где присутствует СИБУР, предприятия компании реализуют социальные и экологические проекты, а также создают комфортные условия жизни для своих сотрудников.

Кроме того, отмечается, что очистные сооружения "СИБУРа" позволят снизить нагрузку на городские очистные сооружения компании "Новая городская инфраструктура Прикамья".