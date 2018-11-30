Пермский край купил имущество РЖД за 799 млн

Пермский край приобрел у РЖД объекты недвижимого имущества за 798,7 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства транспорта Пермского края, регион выкупил строения на ул. Локомотивная, 18.

"Объекты расположены в коридоре проектируемой дороги по ул. Строителей, выкуплены в целях развития транспортной инфраструктуры и градостроительства Пермского края, в том числе в части строительства автомобильной дороги "Переход ул. Строителей - площадь Гайдара - ул. Стахановская", - отметили в министерстве.

РЖД передали министерству транспорта Пермского края право аренды на земельные участки под выкупленными объектами недвижимости сроком на 49 лет.