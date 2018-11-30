Пермский край купил имущество РЖД за 799 млн

30 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент: постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Приволжский ФО Пермский край

Пермский край купил имущество РЖД за 799 млн

Пермский край приобрел у РЖД объекты недвижимого имущества за 798,7 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства транспорта Пермского края, регион выкупил строения на ул. Локомотивная, 18.

"Объекты расположены в коридоре проектируемой дороги по ул. Строителей, выкуплены в целях развития транспортной инфраструктуры и градостроительства Пермского края, в том числе в части строительства автомобильной дороги "Переход ул. Строителей - площадь Гайдара - ул. Стахановская", - отметили в министерстве.

РЖД передали министерству транспорта Пермского края право аренды на земельные участки под выкупленными объектами недвижимости сроком на 49 лет.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пермский край купил имущество РЖД за 799 млн

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: РЖД, имущество РЖД, Пермский край



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.08.2018 11:41 Мск Пермский край купил у РЖД землю для новых дорог. РЖД на эти деньги построит транспортный хаб

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2225

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети