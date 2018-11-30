30 Ноября 2018
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

На Среднем Урале стоматологическую клинику оштрафовали на миллион за попытку дать взятку полицейскому

В Каменске-Уральском частную стоматологическую клинику ООО "СК "ВиТаВлаДент" оштрафовали на 1 млн руб. за предложение взятки полицейскому. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в марте 2018 года сотрудники полиции, действуя в ходе оперативно-розыскного мероприятия "проверочная закупка", проверяли деятельность клиники.

В ходе выездной проверки полицейские установили, что клиника оказывала услуги без предусмотренной законом лицензией, что влечет за собой привлечение к административной ответственности.

Однако директор стоматологии, чтобы избежать ответственности, предложил сотруднику полиции денежную сумму в размере 50 тыс. руб. О противоправных действиях сотрудника клиники было доложено в органы прокуратуры.

Прокуратура возбудила в отношении ООО "СК "ВиТаВлаДент" административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконные передача в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом бездействия, связанного с занимаемым им служебным положением).

Суд решил оштрафовать клинику на 1 млн. руб., в настоящее время эта сумма уже оплачена.

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На Среднем Урале стоматологическую клинику оштрафовали на миллион за попытку дать взятку полицейскому

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Теги: стоматологическая клиника, коррупция, штраф, взятка



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