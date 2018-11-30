На Южном Урале в страшной аварии с фурой погибли пять человек

На автодороге "Челябинск - Екатеринбург" вечером 29 ноября произошла страшная авария, которая унесла жизни пятерых человек.

На 108 км трассы молодой водитель фуры "Вольво" допустил, что его прицеп выехал на встречную полосу - там он столкнулся с "Ленд Ровером", манипулятором и "Газелью".

Погибли четверо из "Ленд Ровера" - 58-летний водитель и три его пассажира, а также водитель манипулятора, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Челябинской области.