Чистая прибыль "Аэрофлота" за девять месяцев снизилась на 17%

Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в январе-сентябре 2018 года снизилась на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в материалах авиакомпании.

При этом в третьем квартале прибыль выросла на 14,2% — до 27,7 млрд рублей при выручке в 200,5 млрд руб.

В целом за отчётный период выручка группы увеличилась на 15% — до 466 млрд руб.

В компании данные показатели считают "успешными как с операционной, так и с финансовой точки зрения", особенно с учётом конъюнктуры товарных и валютных рынков. Отмечается, что выручка в этом году впервые росла быстрее расходов, несмотря на курсовое давление и ускорение темпов роста авиакеросина до 47%.

"Таким образом, за девять месяцев мы получили чистую прибыль в размере 22,5 млрд рублей, — отмечается в сообщении. — Однако, в низкий сезон четвертого квартала мы вошли с сохраняющейся высокой стоимостью керосина и избытком ёмкостей на рынке. Начавшееся снижение нефтяных котировок отразится на стоимости керосина только в декабре. При этом курсовое давление на операционные расходы не ослабло, а наоборот усилилось. В этой связи Группа "Аэрофлот" намерена продолжать строгий контроль над затратами в четвертом квартале".