Житель Заречного получил 10 лет "строгача" за убийство женщины, с которой познакомился в Сети

В Заречном вынесли приговор 36-летнему уроженцу города Каменск-Уральский.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, он обвиняется в убийстве и краже. В ноябре прошлого года подсудимый познакомился в одной из социальных сетей с жительницей села в Белоярском районе. В тот же день подсудимый приехал к женщине в гости. Позже между ними произошел конфликт, в результате которого злоумышленник убил женщину. Покидая место преступления, мужчина похитил ювелирные изделия и сотовый телефон. Преступника задержали 31 января 2018 года в городе Краснодаре.

Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.