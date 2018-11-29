"Разбирайтесь с подрядчиком". Дубровский отчитал власти Челябинска за плохую уборку дорог

Губернатор Борис Дубровский на заседании областного правительства раскритиковал власти Челябинске из-за неубранного снега с дорог, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Я оценили ситуацию по Челябинску, замечания есть: народ стоит в пробках, опаздывает на работу! Вы, конечно, красиво сейчас отчитались, но замечания есть! Обратите на это внимание! У людей свои оценки, и оценки эти эмоциональные!", – подчеркнул он.

Врио главы города Владимир Елистратов отчитался, что ночью на дорогах работало 150 единиц техники, днем техника продолжит убирать снег.

Борис Дубровский потребовал организовать работу так, чтобы у граждан не было к ней замечаний.

"Разбирайтесь с подрядчиком. Он должен быть мобилизован – оперативно справляться со снегопадами. Вы, как заказчик, должны эту работу организовать!", – подчеркнул губернатор, и напомнил, что мэрия, как заказчик, обязана требовать качественного исполнения работы от подрядчиков.