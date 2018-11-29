Ничего себе подарочек! Власти Южного Урала безвозмездно передали РПЦ участок за 13 миллионов

В Челябинской области изменили программу приватизации - учебный корпус в Магнитогорске с прилегающей землей безвозмездно передали церкви.

Участок находится по адресу ул. Писарева, д. 2А, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что данный объект исключили из плана продаж и передали в безвозмездное пользование РПЦ.

"Объект с земельным участком был включен в программу приватизации в начале прошлого года и оценен почти в 13,5 млн рублей. Однако на проводимые трижды аукционы по продаже заявки не поступали", - отметили власти.