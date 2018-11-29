Завезена техника, демонтируют старое покрытие. В аэропорту Челябинска приступили к реконструкции аэродрома

В аэропорту Челябинска в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС началась реконструкция аэродромного комплекса. В компании "Центродорстрой", которая занималась реконструкцией московских аэропортов, отмечают, что челябинский проект имеет ряд особенностей: работы нужно провести в сжатые сроки, и не нарушая функционирования аэропорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Борис Дубровский подчеркнул, что все работы по реконструкции аэродрома и строительству терминала проводятся в графике, чтобы в 2020 году аэропорт мог принять все 30 международных делегаций и гостей.

"Нам удалось добиться переноса финансирования из федерального бюджета, и 1 млрд 200 млн рублей были выделены Челябинску на реконструкцию аэродрома уже в текущем году. Наследием саммитов для южноуральцев станет современный международный аэропорт", – подчеркнул он.

На реконструкцию аэродрома будет направлено 3 млрд рублей из федерального бюджета. Единственным исполнителем работ стала компания "Центродорстрой". В рамках первого этапа реконструкции запланирована модернизация перрона, расширение существующего перрона, строительство 28 мест для стоянки воздушных судов среднего класса. В рамках второго этапа планируется строительство дополнительных мест-стоянок для самолетов, рулежных дорожек. В результате аэропорт получит третью категорию ИКАО и сможет принимать любые самолеты при любых погодных условиях.

Как рассказал заместитель генерального директора ОАО "Центродорстрой" Андрей Горячев, объем работ достаточно большой.

"К тому же проект реконструкции челябинского аэропортового комплекса обладает некоторыми особенностями. Во-первых, это сжатые сроки. Во-вторых, начало работ приходится на зимний сезон. В-третьих, реконструкция будет выполнятся при действующем аэропорте, никак не нарушая его функционирование. Исходя из этого, мы организовываем и структурируем нашу деятельность на данном объекте с индивидуальным подходом", - подчеркнул он.

Так, в Челябинске будет создано собственное производство: три цементобетонные смесительные установки с производительностью 10 тысяч кубометров в час и два бетоноукладочных комплекса.

В настоящий момент на площадку уже завезена техника и демонтируется старое покрытие аэродрома.