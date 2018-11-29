Завезена техника, демонтируют старое покрытие. В аэропорту Челябинска приступили к реконструкции аэродрома

29 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент: постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область

Завезена техника, демонтируют старое покрытие. В аэропорту Челябинска приступили к реконструкции аэродрома

В аэропорту Челябинска в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС началась реконструкция аэродромного комплекса. В компании "Центродорстрой", которая занималась реконструкцией московских аэропортов, отмечают, что челябинский проект имеет ряд особенностей: работы нужно провести в сжатые сроки, и не нарушая функционирования аэропорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Борис Дубровский подчеркнул, что все работы по реконструкции аэродрома и строительству терминала проводятся в графике, чтобы в 2020 году аэропорт мог принять все 30 международных делегаций и гостей.

"Нам удалось добиться переноса финансирования из федерального бюджета, и 1 млрд 200 млн рублей были выделены Челябинску на реконструкцию аэродрома уже в текущем году. Наследием саммитов для южноуральцев станет современный международный аэропорт", – подчеркнул он.

На реконструкцию аэродрома будет направлено 3 млрд рублей из федерального бюджета. Единственным исполнителем работ стала компания "Центродорстрой". В рамках первого этапа реконструкции запланирована модернизация перрона, расширение существующего перрона, строительство 28 мест для стоянки воздушных судов среднего класса. В рамках второго этапа планируется строительство дополнительных мест-стоянок для самолетов, рулежных дорожек. В результате аэропорт получит третью категорию ИКАО и сможет принимать любые самолеты при любых погодных условиях.

аэропорт, реконструкция аэродрома Челябинск,(2018)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области, Олег Каргаполов

Как рассказал заместитель генерального директора ОАО "Центродорстрой" Андрей Горячев, объем работ достаточно большой.

"К тому же проект реконструкции челябинского аэропортового комплекса обладает некоторыми особенностями. Во-первых, это сжатые сроки. Во-вторых, начало работ приходится на зимний сезон. В-третьих, реконструкция будет выполнятся при действующем аэропорте, никак не нарушая его функционирование. Исходя из этого, мы организовываем и структурируем нашу деятельность на данном объекте с индивидуальным подходом", - подчеркнул он.

Так, в Челябинске будет создано собственное производство: три цементобетонные смесительные установки с производительностью 10 тысяч кубометров в час и два бетоноукладочных комплекса.

В настоящий момент на площадку уже завезена техника и демонтируется старое покрытие аэродрома.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Завезена техника, демонтируют старое покрытие. В аэропорту Челябинска приступили к реконструкции аэродрома

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: аэропорт, аэродром, ШОС, реконструкция, федеральные средства,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2096

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети