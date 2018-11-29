Тюменская область в ближайшие годы сделает рывок в развитии туризма

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня провел рабочее совещание с экспертами в сфере туризма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Глава региона отметил, что сегодня в области формируется полноценная туристическая отрасль, которая позволит в ближайшие годы сделать настоящий рывок в развитии малого и среднего бизнеса. Александр Моор подчеркнул, что в сфере туризма могут проявить себя индивидуальные предприниматели и небольшие компании, которые будут создавать глобальный туристический продукт.

При этом регион использует все свои преимущества: Тобольск, история императорской семьи, нефть.

"В перспективе большой потенциал в комплексном развитии медицинского туризма", – подчеркнул глава региона, добавив, что Тюменская область ищет свою нишу и открыта для успешного отечественного и зарубежного опыта, еще более интересны чужие ошибки, чтобы их не совершать.

Было отмечено, что в последние годы в регионе создается достойная инфраструктура: аэропорт, вокзалы, дороги, строятся современные объекты размещения: отели, гостиницы, ряд из которых управляются зарубежными компаниями, продвигаются туристические продукты в области событийного, культурно-познавательного, санаторно-курортного, оздоровительного и медицинского туризма, появляются новые предложения для отечественных и зарубежных туристов. Одним из таких предложений стал федеральный проект "Императорский маршрут". Напомним, туристический поток в Тюменскую области по этому проекту к концу года составит более 1300 туристов. Первая группа туристов в рамках этого проекта посетила регион в мае 2018 г. в составе 24 человек. С июля по октябрь по маршруту проехали туристы из 16 российских регионов и иностранных государств, таких как Канада, Сербия, Австралия, Эстония. В планах на будущий год расширение круга тем и географии маршрута, обучение экскурсоводов и их сертификация.

Также на совещании обсуждали опыт туризма в других странах, схожих по климатическим условиям.

Руководитель комитета по реализации программы импортозамещения при экспертном совете по развитию туризма при Министерстве культуры РФ Майя Ломидзе отметила, что стратегия развития туризма в Тюменской области самая правильная.

"Регион активно приступил к развитию туризма полтора-два года назад. И за этот период сделал огромный рывок. Тюменская область стала ярко видна на туристической карте России, надеемся, что через какое-то время она будет видна и на карте мира. Многое сделано, но нужна большая системность в развитии отрасли", - прокомментировала она, отметив, что Тюмень пока ассоциируется с двумя составляющими: нефть и холод. На основе этих факторов здесь активно создаются новые предложения для туристов.