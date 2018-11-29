29 Ноября 2018
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Экономика Челябинская область

Дубровский и Цуканов примут участие в выездной сессии Петербургского международного экономического форума в Челябинске

10 декабря в Челябинске пройдет выездная сессия Петербургского международного экономического форума: "Регионы России: новые точки роста", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росконгресса.

Участники обсудят вопросы развития региональной инфраструктуры, применения практики механизмов ГЧП, улучшение мер поддержки инвесторов в регионах.

В выездной сессии примут участие уральский полпред Николай Цуканов, губернатор Борис Дубровский, замминистра экономического развития РФ Михаил Расстригин, заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Андрей Чибис, представители бизнес-сообщества и эксперты.

Главной темой пленарного заседания станет привлечение инвестиций в реальный сектор экономики, в частности речь пойдет о проектах по развитию магистральной инфраструктуры. Также в ходе сессии будут презентованы региональные проекты ГЧП.

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Дубровский и Цуканов примут участие в выездной сессии Петербургского международного экономического форума в Челябинске

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Теги: ПМЭФ, Борис Дубровский, Николай Цуканов,



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