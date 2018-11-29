Êîðîëåâà Èñïàíèè Ëåòèñèÿ íàäåëà íà ïðèåì â ÷åñòü Ñè Öçèíüïèíà "ðóññêóþ" òèàðó
Â Ìàäðèäå ñîñòîÿëñÿ òîðæåñòâåííûé ïðèåì â ÷åñòü ãîñóäàðñòâåííîãî âèçèòà â Èñïàíèþ ãëàâ ÊÍÐ Ñè Öçèíüïèíà è åãî ñóïðóãè. Ïàðó ïðèíèìàëà êîðîëåâñêàÿ ÷åòà – êîðîëü Ôåëèïå (îí æå Ôèëèïï VI) è êîðîëåâà-êîíñîðò Ëåòèñèÿ. Ïîñëåäíÿÿ ÿâëÿåòñÿ â Èñïàíèè íàñòîÿùåé çàêîíîäàòåëüíèöåé ìîä, ïîýòîìó ê åå âíåøíåìó âèäó âñåãäà ïðèêîâàíî ïîâûøåííîå âíèìàíèå.
Íà ýòîò ðàç 46-ëåòíÿÿ êîðîëåâà âûáðàëà ñòðîãîå ÷åðíîå ïëàòüå â ïîë îáëåãàþùåãî ñèëóýò îò èñïàíñêîãî äèçàéíåðà Felipe Varela. Íàðÿä ìîæíî áûëî áû ñïóòàòü ñ òðàóðíûì, åñëè áû íå áðèëëèàíòû.
Äðàãîöåííûå áðàñëåòû Cartier ïðåêðàñíî äîïîëíèëà "ðóññêàÿ" òèàðà. Ïðàâäà, åå ïðîèñõîæäåíèå íå èìååò ê Ðîññèè íèêàêîãî îòíîøåíèÿ – òàê þâåëèðíîå óêðàøåíèå íàçûâàþò òîëüêî çà ñõîäñòâî ôîðìû ñ ðóññêèì êîêîøíèêîì. Ýòà êîðîíà âûïîëíåíà èç ïëàòèíû, áðèëëèàíòîâ è æåì÷óãà.
"Ðóññêàÿ" òèàðà áûëà ñîçäàíà äëÿ êîðîëåâû-ðåãåíòà Ìàðèè-Êðèñòèíû, ìàòåðè êîðîëÿ Àëüôîíñî XIII, ïðàäåäà Ôåëèïå. Çàòåì îíà äîëãî "ñêèòàëàñü" ïî ìîíàðøèì ðîäñòâåííèêàì è â èòîãå ñòàëà ïðèíàäëåæàòü ìàòåðè Ôåëèïå – êîðîëåâå Ñîôèè. Îíà òàêæå èçâåñòíà êàê The Cartier Loop Tiara – ïî íàçâàíèþ þâåëèðíîãî áðåíäà-ïðîèçâîäèòåëÿ.