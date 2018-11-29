Êîðîëåâà Èñïàíèè Ëåòèñèÿ íàäåëà íà ïðèåì â ÷åñòü Ñè Öçèíüïèíà "ðóññêóþ" òèàðó

29 Íîÿáðÿ 2018
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Â Ìàäðèäå ñîñòîÿëñÿ òîðæåñòâåííûé ïðèåì â ÷åñòü ãîñóäàðñòâåííîãî âèçèòà â Èñïàíèþ ãëàâ ÊÍÐ Ñè Öçèíüïèíà è åãî ñóïðóãè. Ïàðó ïðèíèìàëà êîðîëåâñêàÿ ÷åòà – êîðîëü Ôåëèïå (îí æå Ôèëèïï VI) è êîðîëåâà-êîíñîðò Ëåòèñèÿ. Ïîñëåäíÿÿ ÿâëÿåòñÿ â Èñïàíèè íàñòîÿùåé çàêîíîäàòåëüíèöåé ìîä, ïîýòîìó ê åå âíåøíåìó âèäó âñåãäà ïðèêîâàíî ïîâûøåííîå âíèìàíèå.

Íà ýòîò ðàç 46-ëåòíÿÿ êîðîëåâà âûáðàëà ñòðîãîå ÷åðíîå ïëàòüå â ïîë îáëåãàþùåãî ñèëóýò îò èñïàíñêîãî äèçàéíåðà Felipe Varela. Íàðÿä ìîæíî áûëî áû ñïóòàòü ñ òðàóðíûì, åñëè áû íå áðèëëèàíòû.

ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ð»ÑŒ Ð˜ÑÐ¿Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ð¤ÐµÐ»Ð¸Ð¿Ðµ ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð° Ð›ÐµÑ‚Ð¸ÑÐ¸Ñ Ð¡Ð¸ Ð¦Ð·Ð¸Ð½ÑŒÐ½Ð¿Ð¸Ð½|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:casareal.es

Äðàãîöåííûå áðàñëåòû Cartier ïðåêðàñíî äîïîëíèëà "ðóññêàÿ" òèàðà. Ïðàâäà, åå ïðîèñõîæäåíèå íå èìååò ê Ðîññèè íèêàêîãî îòíîøåíèÿ – òàê þâåëèðíîå óêðàøåíèå íàçûâàþò òîëüêî çà ñõîäñòâî ôîðìû ñ ðóññêèì êîêîøíèêîì. Ýòà êîðîíà âûïîëíåíà èç ïëàòèíû, áðèëëèàíòîâ è æåì÷óãà.

"Ðóññêàÿ" òèàðà áûëà ñîçäàíà äëÿ êîðîëåâû-ðåãåíòà Ìàðèè-Êðèñòèíû, ìàòåðè êîðîëÿ Àëüôîíñî XIII, ïðàäåäà Ôåëèïå. Çàòåì îíà äîëãî "ñêèòàëàñü" ïî ìîíàðøèì ðîäñòâåííèêàì è â èòîãå ñòàëà ïðèíàäëåæàòü ìàòåðè Ôåëèïå – êîðîëåâå Ñîôèè. Îíà òàêæå èçâåñòíà êàê The Cartier Loop Tiara – ïî íàçâàíèþ þâåëèðíîãî áðåíäà-ïðîèçâîäèòåëÿ.

ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ð»ÑŒ Ð˜ÑÐ¿Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ð¤ÐµÐ»Ð¸Ð¿Ðµ ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð° Ð›ÐµÑ‚Ð¸ÑÐ¸Ñ Ð¡Ð¸ Ð¦Ð·Ð¸Ð½ÑŒÐ½Ð¿Ð¸Ð½|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:casareal.es

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