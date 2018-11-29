Союзжур возмутился, что при Ольге "не просили рожать" Глацких область перестала помогать юнкорам

Юные корреспонденты в Свердловской области около трех лет не получали субсидий из бюджета департамента по делам молодежи на развитие своих программ. Проблема сегодня была озвучена на заседании правления Свердловского творческого Союза журналистов (СТСЖ). Как рассказала Накануне.RU член правления организации Светлана Лебедева, каждый раз Союз журналистов подавал заявку на конкурс, но не выигрывал уже несколько лет.

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"Заявки подаются на конкретный проект. В прошлом году мы защищали проект Союза юнкоров: "Областные юнкоровские сборы – хорошая погода". Другим проектам выдали деньги. Заявились мы и вот на днях, и теперь уже надеемся получить средства. Пока результаты неизвестны", – говорит Лебедева.

Она не готова сказать, влияла ли именно Ольга Глацких на то, что юнкоры оставались без субсидий, однако непонимание роли юнкоровской работы, по ее мнению, присутствовало.

"Руководитель нашего Союза юнкоров ходила к ней (Глацких) на встречу и поняла, что в департаменте само понятие юнкоров считают несколько устаревшим. Но видела бы она, какие счастливые дети на наших сборах, думаю, так бы не говорила", – рассказывает Лебедева.

Отметим, что Союз юнкоров в Свердловской области работает с самыми дальними территориями региона. На ежегодные сборы приезжает более 150 детей.

Вопрос о том, как распределялись гранты при бывшем директоре департамента по делам молодежи Ольге Глацких, заинтересовал и уполномоченную по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову. Как рассказала она корреспонденту Накануне.RU, шанс, что к юнкорам снова начнут выделяться средства, есть.

"Я, кстати, решила сегодня понаблюдать, как выделяются эти гранты. Я не участвую в распределении грантов, тем более, в департаменте молодежной политики, но у меня есть некоторые приоритеты, которые действительно важны. Юнкоры – определенно такой приоритет. Неграмотные, наученные в каких-то соцсетях юные блогеры – не лучший результат молодежной политики", – прокомментировала Мерзлякова.

Напомним, Ольга Глацких руководит департаментом с 2015 г. В начале ноября 2018 г. на встрече с молодежным активом она заявила, что государство не просило рожать детей, и оно молодежи ничего не должно. Чиновница была отстранена от исполнения обязанностей, но до сих пор формально является куратором молодежной политики в регионе.

А на днях уже в городской думе высказывали недовольство журналистами. Депутат от "СР" Александр Колесников назвал представителей СМИ "бестолочами".