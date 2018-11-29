В Екатеринбурге будут судить мужчину, который изнасиловал девушку возле Ботанического сада

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины, который обвиняется в изнасиловании девушки возле Ботанического сада. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование) и частью 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По данным следствия, мужчина напал на незнакомую ему девушку в ночь на 3 мая 2018 года. Насильник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался тем, что девушка была одна на улице. После своих преступных действий мужчина скрылся.

"Причастность обвиняемого к совершению данных преступлений была установлена через некоторое время в результате следственных мероприятий, в том числе благодаря проведённой по уголовному делу молекулярно-генетической экспертизе", - пояснили в пресс-службе СК.