29 Ноября 2018
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Общество Свердловская область

Максим Виторган сравнил Новоуральск с фантастическим городом Лжедмитровом

Актер Максим Виторган (46) сравнил ситуацию в Новоуральске с сюжетом новой пьесы "В городе Лжедмитрове", которую зритель увидит весной 2019 года.

В Instagram муж Ксении Собчак опубликовал выдержку из статьи Би-Би-Си об экологической обстановке в Новоуральске (Свердловская область) и прокомментировал: "Стоило нам написать фантасмагорическую пьесу и начать ставить спектакль про закрытый наукоград Лжедмитров, который живет за счёт утилизации мусора в ядерном коллайдере - как жизнь не заставила себя ждать! А у нас премьера только 20,21 марта!!!".

Спектакль "В городе Лжедмитрове" готовит музыкант, фронтмен группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев. Помимо Виторгана в нем будут заняты такие звезды как Сергей Белоголовцев и Кристина Бабушкина. В центре сюжета – молодой человек, приехавший их Москвы в родной маленький город. По словам Кортнева, мюзикл будет политической и социальной сатирой на современность.

В публикации Би-Би-Си речь идет о свалке "Утилис", на которую летом этого года местные жители пожаловались Владимиру Путину. Перед "прямой линией" с президентом России работа свалки была приостановлена, но меньше чем через месяц она возобновилась – по решению Свердловского областного суда. У свалки более 200 контрагентов, основной поставщик промышленных отходов – УГМК.

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Максим Виторган сравнил Новоуральск с фантастическим городом Лжедмитровом

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Теги: в городе лжедмитрове, свалка, новоуральск, алексей кортнев, максим виторган



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