Башкирская чиновница занизила свой доход, чтобы дочка получала стипендию в магнитогорском вузе

В Магнитогорске осудили 55-летнюю жительницу Башкирии - бухгалтера одного из сельсоветов республики.

Женщину признали виновной в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Чиновница сделала справки о размере своей зарплаты, в которых занизила свой доход, чтобы ее дочь получала социальную стипендию в магнитогорском вузе.

Всего почти за два года дочка мошенницы получила из кассы вуза около 100 тыс. рублей. Женщине дали 1 год 8 месяцев условно.