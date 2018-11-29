Демидов обогнал Павла Бажова в голосовании на имя уральского аэропорта Кольцово

До окончания финального голосования на новое имя уральского аэропорта Кольцово остался один день. По данным голосования на сайте "Великие имена России", в лидеры выбился Акинфий Демидов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Всего проголосовало более 80 тыс.человек. Акинфий Демидов набрал 34%, а Павел Бажов - 33%. Георгий Жуков по прежнему на третьем месте.

Напомним, что в тройку лидеров вошли Павел Бажов, Акинфий Демидов и Георгий Жуков. За кого было отдано больше голосов в ходе предварительного этапа, не уточняется, так как экспертный совет проекта решил "не показывать цифры, которые были получены в ходе опросов" во избежания давления в ходе финального голосования.

Уже завтра закроется голосование. Окончательные итоги будут подведены в Москве 5 декабря. Ранее идею "донаименования" Кольцово поддержал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, ранее сообщалось, что сами екатеринбуржцы не хотят менять название аэропорта Кольцово.