29 Ноября 2018
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Общество

Демидов обогнал Павла Бажова в голосовании на имя уральского аэропорта Кольцово

До окончания финального голосования на новое имя уральского аэропорта Кольцово остался один день. По данным голосования на сайте "Великие имена России", в лидеры выбился Акинфий Демидов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Всего проголосовало более 80 тыс.человек. Акинфий Демидов набрал 34%, а Павел Бажов - 33%. Георгий Жуков по прежнему на третьем месте.

голосование за название аэропорта Кольцово(2018)|Фото: великиеимена.рф

Напомним, что в тройку лидеров вошли Павел Бажов, Акинфий Демидов и Георгий Жуков. За кого было отдано больше голосов в ходе предварительного этапа, не уточняется, так как экспертный совет проекта решил "не показывать цифры, которые были получены в ходе опросов" во избежания давления в ходе финального голосования.

Уже завтра закроется голосование. Окончательные итоги будут подведены в Москве 5 декабря. Ранее идею "донаименования" Кольцово поддержал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, ранее сообщалось, что сами екатеринбуржцы не хотят менять название аэропорта Кольцово.

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Демидов обогнал Павла Бажова в голосовании на имя уральского аэропорта Кольцово

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Теги: Акинфий Демидов, Павел Бажов, голосование, великие имена россии



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Ранее 26.11.2018 11:44 Мск Новая интрига. Акинфий Демидов почти догнал Павла Бажова в голосовании на имя Кольцово. Разрыв составляет 1%
Ранее 19.11.2018 10:13 Мск В конкурсе на доименование аэропорта Кольцово в Екатеринбурге лидирует революционер Бажов

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