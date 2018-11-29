29 Ноября 2018
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"Профсоюзный" депутат ГД от Свердловской области, который поддержал пенсионную "реформу", потерял важный пост в ОНФ

Депутат Госдумы от Свердловской области и по совместительству глава Федерации профсоюзов региона Андрей Ветлужских, который голосовал за повышение пенсионного возраста в России, потерял свое место в списке лидеров Общероссийского народного фронта. Об этом свидетельствует список центрального штаба движения, состав которого был сформирован сегодня на съезде ОНФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Telegram-канал "1 мая", близко знакомый с деятельностью Федерации независимых профсоюзов России, сообщает, что для профсоюзов данный съезд ОНФ интересен в вопросе изменения формата и персоналий его руководства по части профлидеров по итогам событий этого лета, в частности - пенсионной истории.

"Не секрет, что в профсоюзах была большая - как это модно говорить - турбулентность и волатильность по этому поводу. И позиции были самые разнообразные. В некоторых регионах профлидеров начали даже подприжимать с медиа-поддержкой. При этом сам ОНФ относительно пенсионного возраста вел себя тихо-тихо", - пишет telegram-канал.

Стоит отметить, что ранее Андрею Ветлужских пророчили исключение из профсоюзных организаций из-за одобрения пенсионной "реформы", потому как региональные лидеры движения высказывались против такой инициативы. Источник Накануне.RU тогда заявлял, что потеря места Ветлужских в профсоюзной организации означает и потерю статуса преемника Михаила Шмакова на посту главы Федерации независимых профсоюзов России. К слову, сам председатель ФНПР сегодня был избран в центральный штаб ОНФ.

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"Профсоюзный" депутат ГД от Свердловской области, который поддержал пенсионную "реформу", потерял важный пост в ОНФ

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Теги: ОНФ, Андрей Ветлужских, съезд, лидеры Центрального штаба



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