Жители шахтерского поселка, четыре года ждущие горячей воды, обратились к властям Прикамья

Жители шахтерского поселка Северный обратились к властям Пермского края с просьбой решить наболевший вопрос теплоснабжения. Собрано 1142 подписи, передает корреспондент Накануне.RU.

Проблемы с теплоснабжением начались после того, как химзавод Метафракс передал коммунальные функции местным властям. Прежде на предприятии тепло было "отходом" производства, благодаря чему тариф за тепло был одним из самых низких в крае.

"В 2013 г. власти Губахи устанавливали в домах жителей Северного электроводонагреватели, но до конца проект не был завершен. Для производства горячей воды администрация Губахи в 2014 г. приобрела у химзавода котельную за 100 млн руб., мощность которой в 10 раз превышает потребности поселка Северный. В результате летом жители поселка сидят без горячей воды. А в отопительный сезон, чтобы получить горячую воду, нужно слить остывшую воду с 11 км труб диаметром 150-200 мм и без теплоизоляции. "Сливы" идут за счет жителей", - говорится в письме жителей.

Многие селяне уже накопили огромные долги за ЖКХ. Средняя сумма долга составляет 64 тыс. руб., а средний рост задолженности за два года на одного должника - 97,3 тыс. руб. Жители отмечают, что в поселке нет нормальной работы - шахты закрыты. Многие селяне, побросав свои квартиры, уехали. Население сократилось с 19 до 7 тыс.

Губахинский суд обязал администрацию обеспечить поселок горячей водой. Однако решение суда до сих пор не исполнено.

В 2016 г. была предпринята очередная попытка решить проблему посредством заключения концессионного соглашения с Центром энергетики МГТУ им. Н. Э. Баумана (ЦЭБ). Тепловые сети и котельная перешли к центру, он должен был уменьшить счета за коммуналку для населения. К тому времени задолженность поселка за энергоресурсы составляла 252 млн руб. Однако московские специалисты все же взялись за проект - внедрили систему экономии энергоносителей, благодаря чему удалось снизить расход газа на выработку тепла на 17,7% и потребление электричества – на 46,3%, уменьшить потери тепла в сетях на 22,9%. Платежи населения увеличились с 53 до 80%

В январе 2018 ЦЭБ выиграло суд у Региональной службы Пермского края. РСТ установило для ЦЭБ экономически необоснованный тариф. Решение суда о пересмотре тарифа до сих пор не исполнено. В марте 2018 г. администрация Губахи подала в суд иск о расторжении концессионного соглашения с центром, мотивируя тем, что у московских специалистов есть долги перед газовиками.

"По этим причинам соинвестор, готовый вложить 1,5 млрд руб. в реконструкцию системы теплоснабжения нашего поселка, остановил финансирование и ждет решение суда, который длится уже девять месяцев", - отмечают жители в письме.

Запрос с просьбой прокомментировать сложившуюся в поселке ситуацию направлен в Региональную службу по тарифам Пермского края.