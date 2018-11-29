29 Ноября 2018
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Общество Свердловская область

Не прошло и полгода. Суд признал незаконным отказ ФСБ и Минкомсвязи выдать паспорта болельщика екатеринбуржцу

Свердловский областной суд удовлетворил иск уральца в адрес ФСБ и Минкомсвязи, которые не оформили паспорт болельщика для посещения матча. Болельщик так и не смог попасть на стадион.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, летом 2018 года мужчина купил билет на один из матчей Чемпионата мира по футболу, но для посещения был необходим паспорт болельщика.

"За оформлением документа мужчина обратился в Минкомсвязи, но получил отказ. Решение суда вступит в законную силу через месяц, если не будет обжаловано сторонами", - добавили в ведомстве.

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Не прошло и полгода. Суд признал незаконным отказ ФСБ и Минкомсвязи выдать паспорта болельщика екатеринбуржцу

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Теги: чм-2018, екатеринбург, паспорт болельщика, суд



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