Ïîãèáøèõ ïåðñîíàæåé "Èãðû ïðåñòîëîâ" "âîñêðåñÿò" â ñïåöèàëüíîì ýïèçîäå

29 Íîÿáðÿ 2018
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Ýòó èíôîðìàöèþ, ðàíüøå õîäèâøóþ íà óðîâíå ñëóõîâ, ïîäòâåðäèë òåëåêàíàë HBO. Ñåðèþ ñ ó÷àñòèåì Øîíà Áèíà (èãðàë Ýääàðäà Ñòàðêà, îáåçãëàâëåííîãî â ïåðâîì ñåçîíå) è Äæåéñîíà Ìîìîà (êõàë Äðîãî, òîæå ïîãèá â ïåðâîì ñåçîíå) óæå ñíÿëè â íà÷àëå ýòîãî ãîäà â Áåëôàñòå, ãäå ïðîõîäèëè ñúåìêè è îñíîâíîãî äåéñòâèÿ ñåðèàëà.

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Äåéíåðèñ Òàðãàðèåí è Äæîí Ñíîó "äîæèëè" äî ôèíàëüíîãî ñåçîíà

Îñîáåííîñòü ýïèçîäà â òîì, ÷òî îí íå áóäåò ïîêàçàí âìåñòå ñ äðóãèìè ñåðèÿìè ïîñëåäíåãî ñåçîíà "Èãðû ïðåñòîëîâ" â àïðåëå 2019 ãîäà. Ðåþíèîí "ìåðòâåöîâ" ñîñòîèòñÿ òîãäà, êîãäà HBO ðåøèò ïîêàçàòü âñå ñåçîíû ñ ïåðâîãî ïî âîñüìîé åùå ðàç – âîò òîãäà, óæå ïîñëå âñåõ ñåðèé, ïîêàæóò ñïåöèàëüíûé ýïèçîä. Ïðåäïîëîæèòåëüíî, ýòî ïðîèçîéäåò â 2019 ãîäó.

Ñåðèàë (êàê è öèêë ðîìàíîâ Äæîðäæà Ìàðòèíà "Ïåñíü ëüäà è ïëàìåíè") èçâåñòåí òåì, ÷òî àâòîðû áåçæàëîñòíî ðàñïðàâëÿþòñÿ ñ ñàìûìè ëþáèìûìè ïåðñîíàæàìè çðèòåëåé. Äàæå áîëüøå – â êíèãàõ îíè èíîãäà "âîñêðåñàþò", à âîò â ñåðèàëå ïîêà òàêîãî íå áûëî.  

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