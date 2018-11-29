Пятая Уральская индустриальная биеннале пройдет на площадке действующего оптико-механического завода

V Уральская индустриальная биеннале пройдет на площадке Уральского оптико-механического завода им. Э.С. Яламова. Сегодня на пресс-конференции об этом сообщили СМИ. Во встрече принимали участие первый заместитель губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, начальник управления культуры города Татьяна Ярошевская, куратор проекта Шаоюй Вэн, генеральный директор уральского оптико-механического завода Анатолий Слудных и комиссар биеннале Алиса Пудникова, передаёт корреспондент Накануне.RU

По словам Дубичева, индустриальная биеннале - отличный проект, который продвигает регион в целом. Евгений Куйвашев активно поддерживает его.

"Смело можно сказать, что мы выращиваем не только зрителей, но и авторов", - добавила Татьяна Ярошевская.

Алиса Прудникова сообщила, что пятая выставка - очень ответственная.

"У биеннале хорошая история. Мы получаем большое количество наград. На этой пресс-конференции мне бы хотелось раскрыть интригу. Мы всегда хотели дать возможность людям увидеть завод глазами посетителей. Пятое биеннале пройдёт на площадке оптико-механического завода", - заявила она.

Работа завода при этом прерываться не будет, под выставку отведут несколько помещений, где авторы смогут разместить свои работы. Отметим, что ранее под биеннале выбирали неработающие заводы.

"Все были шокированы и не верили, что действующий завод сможет стать площадкой для биеннале. Все идет к новому технологическому укладу, мы на этапе модернизации, - сказал директор завода Анатолий Слудных, - я надеюсь, что сотрудники завода будут активными посетителями".

УОМЗ является одним из крупнейших предприятий оптической отрасли России, которое разрабатывает и производит оптико-электронные системы различного назначения, медицинскую продукцию, а также геодезические приборы и измерительную технику.

Напомним, что тема V Уральской индустриальной биеннале современно искусства - "Бессмертие", технологический взрыв и переосмысление времени как ресурса.

"Бессмертие" позволяет от буквальных рассуждений о продуктах производства и специфики индустриального процесса перейти к рассмотрению универсальных явлений и глубоких понятий, считают устроители выставки.