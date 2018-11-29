29 Ноября 2018
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Экономика Тюменская область Уральский ФО

Тюменский экспорт вырос 15,3%

Величина тюменского экспорта за девять месяцев текущего года составила $2 млрд 447 млн, что на 15,3% больше аналогичного периода прошлого года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

На 14,7% увеличились поставки в страны дальнего зарубежья. Они составили $2 млрд 206,5 млн. Экспорт в страны СНГ составил $240,6 млн, это на 20,5% больше по сравнению с прошлым годом. Внешнеторговый оборот в целом составил $3 млрд 702 млн, что больше на $260 млн по сравнению с прошлым годом. Больше всего поставок было осуществлено в Нидерланды, Францию, Швецию, Великобританию, Бельгию, Польшу, Республику Беларусь.

Больше всего возросли поставки химической промышленности, каучука (на 26%), экспорт минеральных удобрений составил 11,2%, на 3,9% выросли поставки древесины и целлюлозно-бумажных изделий.

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Тюменский экспорт вырос 15,3%

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Теги: экспорт, поставки, продукция



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