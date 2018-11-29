Свердловский спасатель на Южном Урале осужден за нападение на продавщицу

Бывший сотрудник МЧС из Свердловской области на Южном Урале признан виновным в разбое.

Инцидент произошел 1 января этого года - в пьяном виде мужчина, тогда еще действующий спасатель, решил "спасти" себя от безденежья и напал на продавщицу киоска на 109 км трассы.

Со стеклом в руке злоумышленник потребовал у женщины отдать ему деньги - та передала мужчине 8 тыс. рублей, с которыми нападавший и скрылся.

Причиненный ущерб экс-спасатель возместил, а вот вину признал частично. Ему дали 2 года в колонии общего режима.