29 Ноября 2018
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Происшествия Свердловская область Челябинская область

Свердловский спасатель на Южном Урале осужден за нападение на продавщицу

Бывший сотрудник МЧС из Свердловской области на Южном Урале признан виновным в разбое.

Инцидент произошел 1 января этого года - в пьяном виде мужчина, тогда еще действующий спасатель, решил "спасти" себя от безденежья и напал на продавщицу киоска на 109 км трассы.

Со стеклом в руке злоумышленник потребовал у женщины отдать ему деньги - та передала мужчине 8 тыс. рублей, с которыми нападавший и скрылся.

Причиненный ущерб экс-спасатель возместил, а вот вину признал частично. Ему дали 2 года в колонии общего режима.

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Свердловский спасатель на Южном Урале осужден за нападение на продавщицу

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Теги: киоск, нападение, продавец, деньги, МЧС, суд



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