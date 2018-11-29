29 Ноября 2018
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Экономика Челябинская область

Челябинская область закончит 2018 год с бездефицитным бюджетом

Челябинская область закончит 2018 год с бездефицитным бюджетом - соответствующие поправки в областной закон внесены на заседании заксобрания региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Поправки приняты в связи с уточнением прогноза собственных поступлений на 2 млрд 993 млн руб., и увеличением объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 229 млн руб.

Федеральные средства будут направлены на ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка - это 195,5 млн руб., и на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями - 18,8 млн руб.

За счет уточнения распределения расходов 519 млн руб. дополнительно направлены на увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, еще 30 млн руб. дополнительно выделено муниципалитетам на решение социально-значимых расходов. Еще 7,4 млн руб. направят на единовременную денежную выплату малообеспеченным гражданам на приобретение оборудования для приема цифрового телевещания.

Согласно поправкам, предусматривается сокращение в полном объеме дефицита областного бюджета. Таким образом, доходы и расходы бюджета на 2018 год составят 164,29 млрд руб.

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Челябинская область закончит 2018 год с бездефицитным бюджетом

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Теги: Засобрание, бюджет, бездефицитный, поправки



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