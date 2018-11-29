Вандалы повредили "Полярный круг"

Одна из главных достопримечательностей Салехарда - стела "66 параллель" - пострадала от рук вандалов. В ходе очистки памятника от снега выяснилось, что обшивка монумента и секции облицовки выгнуты и поломаны.

Это не первое посягательство на "Полярный круг", неделю назад неизвестные вырвали световую ленту, которая подсвечивала стелу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Салехарда. Оба инцидента стали поводом для обращения в полицию, специалисты салехардской дирекции единого заказчика написали заявления. В ближайшее время начнутся оперативно-розыскные мероприятия.

Оценка нанесенного ущерба еще не проведена, уточнили в горадминистрации. Из-за конкурсных процедур быстро починить стелу не удастся.

"Монумент был сделан давно, возможности починить его сразу - нет. Сейчас будут искаться поставщики, запрашиваться коммерческие предложения", - отметил замначальника СДЭЗ Олег Левченко.

Виновным в повреждении памятника может грозить уголовная ответственность.