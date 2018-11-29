29 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент: постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Ямало-Ненецкий АО

Вандалы повредили "Полярный круг"

Одна из главных достопримечательностей Салехарда - стела "66 параллель" - пострадала от рук вандалов. В ходе очистки памятника от снега выяснилось, что обшивка монумента и секции облицовки выгнуты и поломаны.

Это не первое посягательство на "Полярный круг", неделю назад неизвестные вырвали световую ленту, которая подсвечивала стелу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Салехарда. Оба инцидента стали поводом для обращения в полицию, специалисты салехардской дирекции единого заказчика написали заявления. В ближайшее время начнутся оперативно-розыскные мероприятия.

Оценка нанесенного ущерба еще не проведена, уточнили в горадминистрации. Из-за конкурсных процедур быстро починить стелу не удастся.

Полярный круг, стела "66 параллель"(2018)|Фото: salekhard.org

"Монумент был сделан давно, возможности починить его сразу - нет. Сейчас будут искаться поставщики, запрашиваться коммерческие предложения", - отметил замначальника СДЭЗ Олег Левченко.

Виновным в повреждении памятника может грозить уголовная ответственность.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Вандалы повредили "Полярный круг"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: полярный круг, 66 параллель, Салехард



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2064

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети