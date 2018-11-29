Пермские трансплантологи провели 11-ую операцию по пересадке почки: от старшей сестры - младшей

41-летняя пермячка избавила младшую сестру от необходимости каждые три дня "подключаться" к "искусственной почке" – она отдала одну из своих, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

С 2013 г. 33-летняя пермячка страдала тяжелым заболеванием почек. Три года нефрологи занимались консервативным лечением, однако с 2016 г. состояние пациентки стало прогрессивно ухудшаться. Биопсия показала необратимые изменения, надежды на сохранение органа не было.

В октябре 2018 г. врачи подключили пациентку к аппарату "искусственная почка". В перспективе женщина должна была каждые три дня приезжать в центр гемодиализа и четыре часа проходить очищение крови. Однако сестра пациентки, которая старше на 8 лет, согласилась пожертвовать ей почку. Обследование показало, что она здорова и сможет стать донором, а иммунологическое исследование подтвердило совместимость тканей сестер.

Сложную операцию провели в Пермской краевой клинической больнице. Сейчас состояние обеих сестер удовлетворительное, они продолжают стандартное послеоперационное лечение в краевой больнице. Это уже 11 операция по трансплантации почки, выполненная пермскими врачами.