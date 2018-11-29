29 Ноября 2018
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

В Екатеринбурге СК организовал проверку по коммунальному ЧП, где двух человек ошпарило кипятком

В Екатеринбурге по факту коммунальной аварии, которая произошла 28 ноября на Уралмаше, следственный комитет организовал доследственную проверку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, что в результате ЧП на улице Ломоносова по всей дороге разлилась горячая вода. Пожилая 72-летняя женщина и 13-летняя девочка получили термические ожоги, переходя дорогу.

"Девочка серьезно не пострадала, в больнице ей оказали помощь и отпустили домой. Представители компании общаются с родственниками. Женщине будет оказана вся необходимая помощь, ЕТК сделает все от нее зависящее для скорейшего восстановления здоровья", - прокомментировали инцидент в пресс-службе ЕТК.

Следственный комитет в рамках проверочных мероприятий будет устанавливать все обстоятельства случившегося, в том числе степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших.

На данный момент авария устранена, ремонтные бригады заменили 5 метров поврежденного участка. Работы закончили сегодня в два часа ночи.

улица Ломоносова, коммунальная авария, дорога(2018)|Фото: vk.com/incekb

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В Екатеринбурге СК организовал проверку по коммунальному ЧП, где двух человек ошпарило кипятком

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Теги: коммунальная авария, пострадавшие, подросток, ЕТК, СК, проверка



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