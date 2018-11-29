29 Ноября 2018
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Происшествия Тюменская область

В Тюмени на обочине нашли тело водителя, погибшего после взвешивания автомобиля

В Тюмени погиб водитель транспортной компании "Авангард". Найдены нарушения при допуске его к работе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной Гострудинспекции.
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Днем 5 октября на территории завода "ЖБИ-Промжилдортран" водитель "Авангарда" после взвешивания автомобиля отъехал от весового контроля и остановился на обочине. Вскоре его нашли мертвым в кабине машины. Причина смерти – хроническая ишемическая болезнь сердца. При наличии такого заболевания его не должны были принимать на работу.

Во время дополнительного расследования выяснилось, что водителя отправили в рейс без медосмотра и обязательного психиатрического освидетельствования. Работодатель в течение суток не известил Гострудинспекцию и других о смерти человека. Не стала компания и издавать приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая, своевременно не направила запросы о причине смерти пострадавшего, о том, был ли он пьян и знал ли график смен.

Несчастный случай признан связанным с производством. Решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

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В Тюмени на обочине нашли тело водителя, погибшего после взвешивания автомобиля

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Теги: транспортная копания Авангард, водитель, смерть, проверка, гострудинспекция в Тюменской области



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