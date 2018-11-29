29 Ноября 2018
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Спорт В России

Акинфеев, Игнашевич, Жирков и Самедов снова сыграют за сборную России

Российский футбольный союз (РФС) планирует провести прощальный матч для футболистов, завершивших карьеру в сборной России после домашнего ЧМ-2018.

По информации "Известий", речь идет о полузащитниках Юрии Жиркове ("Зенит") и Александре Самедове ("Спартак"), вратаре Игоре Акинфееве (ЦСКА), а также о бывшем защитнике армейцев Сергее Игнашевиче (ныне тренер). В 2019 году футболисты могут принять участие в одной из товарищеских игр сборной.

На счету Игнашевича 127 матчей за сборную, у Акинфеева — 111, Жиркова — 87, Самедова — 53. На домашнем мундиале российские футболисты дошли до четвертьфинала.

Добавим, что в предстоящем году национальная команда примет участие в отборочном этапе к чемпионату Европы-2020. Как сообщало Накануне.RU, соперников по отбору сборная узнает 2 декабря на официальной жеребьевке.

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Акинфеев, Игнашевич, Жирков и Самедов снова сыграют за сборную России

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Теги: Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Александр Самедов, сборная России, прощальный матч



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